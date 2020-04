Liga está reunida com clubes da 2ª Liga para discutir o lay-off

A Liga está neste momento reunida em videoconferência com os presidentes dos clubes da 2ª Liga. O encontro foi agendado para se discutir a possibilidade de adesão ao layoff mas, neste momento, há também muitas dúvidas relacionadas com os contratos dos jogadores.





No encontro, que começou às 14h30, estão todos os representantes da 2ª Liga, na maioria acompanhados por juristas visto que a questão do layoff a isso obriga.sabe que alguns dos clubes pretendem avançar já com cortes de salários mas essa situação continua em discussão."Está tudo muito confuso porque entre tantos clubes há muitas opiniões diferentes", fonte presente na reunião confirmou a. Além do lay-off, o tema a gerar mais dúvidas é o dos contratos dos jogadores devido à possibilidade de a época se prolongar para depois de 30 de junho, data em que normalmente terminam as ligações dos jogadores aos clubes.