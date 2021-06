Liga Portugal: Orçamento de 20 milhões de euros aprovado por maioria

As 24 Sociedades Desportivas presentes na Assembleia Geral Ordinária que se realizou na Sede da Liga Portugal, no Porto, aprovaram por maioria o Plano de Atividades e Orçamento para a próxima temporada.





As contas do organismo que tutela o futebol português contemplam 20 milhões de euros de rendimentos e 19 milhões de euros de gastos, pelo que o balanço em perspectiva estipula um exercício positivo superior a um milhão de euros.Das 24 sociedades presentes na reunião, Marítimo e Chaves foram os únicos emblemas que votaram contra o orçamento, ao passo que Oliveirense, Casa Pia, Cova da Piedade, Feirense. Nacional, Sp. Covilhã, Santa Clara e Tondela não se fizeram representar."A Liga Portugal apresentou resultados operacionais positivos nos últimos seis exercícios e o plano estipulado para a próxima temporada também se enquadra neste contexto", salientou Mário Costa, presidente da mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal."Os resultados operacionais são a prova do rigor desta direcção, mas não nos podemos esquecer que herdámos um passivo na ordem dos 35 milhões de euros, que gera preocupação e que temos de encarar com prudência para acautelar todas as circunstâncias", referiu o diretor financeiro Telmo Viana, sem esconder o peso dos 17 milhões de euros resultantes do acordo estabelecido no Totonegócio em 2015.Segundo a Liga Portugal o contexto pandémico ainda não está totalmente contabilizado, mas resultará numa quebra de 200 milhões de euros de receitas para as sociedades desportivas.Perdas cujo impacto o organismo espera ajudar a diluir com novas apostas. Nomeadamente um projecto de consultadoria que será disponibilizado a todos os clubes membros, bem como a criação de lojas com produtos oficiais da Liga Portugal e sociedades desportivas, bem como um investimento na parte tecnológica, na certeza que todos estes projectos vão arrancar já durante a próxima temporada, que coincide com a construção da nova sede da Liga Portugal.