Ligas portuguesa e espanhola prolongam cooperação até 2023

As ligas portuguesa e espanhola de futebol renovaram até 2023 o memorando de entendimento, que prevê colaborações a nível do controlo económico, novas tecnologias, integridade e segurança, anunciaram esta quinta-feira os dois organismos.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) refere que o prolongamento procura dar continuidade à estreita relação que os dois organismos têm mantido nos últimos anos e que levaram a visitas institucionais de representantes do campeonato português à LaLiga e aos seus clubes, bem como o intercâmbio de conhecimento entre as partes e ações específicas, como a Copa Ibérica.

A LPFP e a LaLiga referem que a renovação do acordo conta, além do mais, com um objetivo comum, o apoio firme e inequívoco à candidatura de Espanha e Portugal ao Mundial de futebol de 2030, anunciada na quarta-feira.

Os dois organismos pretendem também dar um passo em frente nas ações digitais, bem como na exploração de novos campos de colaboração no âmbito dos eSports e cooperarem em temas como o controlo económico, a luta contra a pirataria audiovisual, contra o racismo e a xenofobia no futebol.