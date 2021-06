Lisboa apurou as primeiras equipas para a Final Nacional do Red Bull Neymar Jr’s Five

Estão definidas as duas primeiras equipas apuradas para a final nacional do Red Bull Neymar Jr’s Five. São elas a '20Ganhar' e a 'Chora Agora', as duas formações mais fortes na ronda dupla realizada no último fim de semana em Lisboa, que reuniu na relva sintética da PlaySports Arena Alvalade um total de 32 formações.





Da capital o torneio ruma agora a norte, com a realização de nova ronda dupla agora no Porto (a 26 e 27 de junho). O palco será a PlaySports Arena Porto, na Prelada, de onde sairão mais duas equipas apuradas para a final nacional, a disputar no mês de setembro. O evento é acessível apenas à equipas participantes, estando as inscrições ainda abertas em www.redbullneymarjrsfive.com . A organização irá cumprir todas as normas de saúde em vigor (DGS).Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 35 anos. Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.O Red Bull Neymar Jr’s Five vai já para a sua quarta edição, tendo já contado com a participação de mais de 400 mil jogadores de 75 países desde a sua criação. Na sua edição nacional conta com o apoio da Push Forward, PlaySports, Câmara Municipal da Covilhã, C.M. de São Vicente, C.M. de Lagoa, C.M. da Maia e da Junta de Freguesia do Parque das Nações, Lisboa.19 JUN. LISBOA I: 20Ganhar20 JUN. LISBOA II: Chora Agora26 JUN. PORTO I27 JUN. PORTO II10 JUL. COVILHÃ17 JUL. MADEIRA04 SET. LAGOA12 SET. LISBOA III18 SET. MAIA25 de setembroBRASIL - dezembro