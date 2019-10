Lisbon Football Youth Cup com Benfica e Sporting

O Estádio Universitário de Lisboa recebe este fim-de-semana a 3ª edição da Lisbon Football Youth Cup, um torneio de futebol de formação masculino (sub-13, sub-15 e sub-17) e feminino (sub-15 e sub-17) que vai contar, entre outras equipas, com Benfica e Sporting.

O clube da Luz terá em competição as equipas femininas de sub-15 e sub-17, ao passo que os leões vão entrar em cena com uma equipa sub-15 feminina. Os dois rivais, refira-se, vão defrontar-se este sábado, às 15h50, precisamente no escalão sub-15 feminino.No total, estarão em competição 589 atletas, sendo que, destes, 209 chegam do estrangeiro. Da Suécia estarão em prova cinco equipas: Hammarby, Asa IF, Kallfors, Lidingo e Ursvik. A estas juntam-se mais quatro da Finlândia (HJK, MPS, HP-47 e PuiU), uma da Irlanda (Galway) e outra da China (Beijing Dongcheng).Quanto às equipas portuguesas, destaque para Benfica e Sporting, sendo que também estarão em ação Real, Belenenses, Sintrense, Souselas, Estoril, FootKart, Algés e Escola do Sporting de Sintra.