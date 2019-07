Loulé dá formação em futebol este fim de semana

Este fim de semana, em Loulé, vai realizar-se a formação creditada "Da Ideia ao Modelo de Jogo no Futebol", no âmbito do programa formativo na área desportiva que a autarquia promove.Esta ação de formação visa dar a conhecer a interpretação da ideia e a respetiva operacionalização numa forma de treinar e jogar, que possibilidade a aquisição de estruturas individuais e coletivas, lidas por todos (jogadores) como orientadoras da ação. Nem sempre é fácil passar para a realidade aquilo que se tem como claro na intenção, na ideia. Os treinadores necessitam de um guia (método) de ação para orientarem a sua prática, na forma como tomam decisões relativamente às ideias para o "seu jogar" e à forma como as implementam.Assim esta formação tem por objetivo dar a conhecer a forma de colocar em prática aquilo que se tem por conceito, colocar em campo o que se interpreta como o melhor.Esta formação é creditada pelo IPDJ com a atribuição de 3,2 Créditos para a renovação do Título de Treinador Grau I, II, III e IV.