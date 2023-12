Louletano encerra comemorações do centenário com lançamento de livro

O Louletano Desportos Clube encerra este sábado as comemorações do seu centenário com o lançamento de um livro alusivo à data, da autoria de Neto Gomes. O evento está marcado para as 16h30 deste sábado, no pavilhão municipal professor Joaquim Vairinhos.A obra proporciona uma viagem por um século de história do clube, um dos mais ecléticos do sul do país, e reúne fotos, recortes de jornais, testemunhos de atletas, técnicos, dirigentes e associados.Durante a sessão terão lugar homenagens a Túlio Martins, vice-presidente do clube, a Luís José Pinguinha (a título póstumo), dirigente com notável trabalho desenvolvido na formação, e à equipa de iniciados que foi finalista da Taça Nacional da categoria, em 1976/77.