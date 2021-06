Lucas Áfrico perto de regressar ao Estoril

Lucas Áfrico está muito perto de regressar ao Estoril, clube que representou na época 2019/20, cedido pelo Marítimo. O jogador não entra nas contas dos verde-rubros para a nova época e já tem acordo com os canarinhos, faltando apenas os dois clubes chegarem a um entendimento.





O defesa-central brasileiro, de 26 anos, até começou a época passada a titular nos madeirenses e jogou quase sempre na 1ª volta. No entanto, depois das mudanças de treinador, Lucas Áfrico deixou praticamente de contar. Primeiro com Milton Mendes, depois com Julio Velázquez.Apesar de ter mais dois anos de contrato com o Marítimo, o central ficou sem espaço no plantel e tornou-se transferível. Havia um clube turco interessado mas, segundo apurámos junto de fonte próxima do processo, Lucas Áfrico prefere continuar em Portugal e a hipótese de voltar ao Estoril, clube no qual gostou de estar, agrada mais ao jogador.A transferência pode ficar concluída nos próximos dias e só depois serão divulgados os termos do negócio que pode passar pela desvinculação definitiva do jogador com o Marítimo mas ficando o emblema madeirense com uma percentagem numa futura venda do passe.