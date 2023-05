Luciano Gonçalves: «O que os árbitros querem é passar despercebidos»

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), defendeu a classe, na noite desta quinta-feira, à margem da apresentação do seu livro 'Todos fazemos parte - 10 anos de opinião', na cidade do Porto."O que os árbitros querem é chegar ao fim dos jogos e perceber que o desfecho não foi causado por si. Por mais difícil que por vezes seja aos comuns adeptos perceberem isso, o árbitro quer é passar despercebido, fazer o seu trabalho e que no final não tenha sido por ele que o resultado foi o que foi. É para isso e por isso que eles trabalham, e acreditem que eles se dedicam muito", referiu, sem qualquer menção direta às nomeações do Conselho de Arbitragem (CA) para os jogos desta última jornada da Liga Bwin.Em jeito de balanço, o dirigente lembrou que "o final de época também está a chegar para os árbitros", altura para "perceberem se conseguiram a sua ascensão, se conseguiram manter-se, se conseguiram ficar nos primeiros lugares." "Os árbitros tiveram momentos bons, momentos menos bons, tal como acontece com qualquer equipa. E tal como as equipas, os árbitros, quando erram, também querem melhorar no dia seguinte. Ficam tristes quando percebem na televisão que 'não foi isto que vi em campo'. Chegamos ao fim da época, temos de perceber que valeu a pena e que vamos trabalhar ainda mais na seguinte para atingir os seus objetivos. Só temos de premiar todos os que conseguiram atingir os seus objetivos, sejam equipas, jogadores ou árbitros, porque é isso que nos deve mover, o respeito pelos outros", concluiu.No evento, que decorreu na AF Porto, marcaram presença Helena Pires, diretora executiva da Liga; José Manuel Neves (presidente da associação); Carlos Carvalho (presidente do CA daquela); os árbitros Manuel Oliveira e João Gonçalves; Rui Licínio, ex-juiz; o técnico Prof. Neca e Nélson Lenho, diretor desportivo do Boavista.