Luís Campos dá 'aula' sobre gestão de ativos usando exemplos de Lille e Mónaco

Atualmente diretor desportivo do Lille, Luís Campos está fora de Portugal há 10 anos depois de anteriormente ter desempenhado as mesmas funções no Mónaco. O dirigente com uma vasta experiência na construção de plantéis e na gestão de ativos deu uma autêntica aula esta tarde, no World Scouting Congress, ao recorrer a dois exemplos dos seus dois projetos mais recentes."Quando fui para o Mónaco, foi um grande investidor que comprou o Mónaco. Contrataram logo três jogadores do FC Porto, o Falcao, o João Moutinho e o James Rodríguez. No ano seguinte, surgiram logo os problemas de fair-play financeiro. A UEFA não nos deixava nesse rumo de investimento. Eu estava com o Leonardo Jardim, tivemos uma reunião em que foi dito que não podíamos investir nem mais um euro na equipa. A solução encontrada foi baseada num excelente trabalho de scouting. Nós tínhamos de comprar barato e vender caro. Dessa forma, o segredo foi encontrar uma base económica para fazer crescer o clube. Para mim há três tipos de velocidade que tornam o jogador uma mais-valia: a velocidade de adaptação, a velocidade de maturação e a velocidade de oportunidade", expôs.Para além de Mónaco, Luís Campos também se refere ao sucesso do projeto atual do Lille. "Acho que fizemos um trabalho excepcional, no Lille reduzimos o passivo para mais de metade. No Mónaco fizemos 989 milhões de euros em vendas, sendo 700 milhões mais-valias. Quanto mais fortes economicamente, mais fortes seremos desportivamente", finalizou.