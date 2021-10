Maniche: «Luís Filipe Vieira tentou prejudicar a minha carreira»

Maniche esteve quinta-feira à noite no '5 Para a Meia-Noite' (RTP1) a responder às perguntas de Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha no jogo 'Pressão no Ar' e se em algumas fugiu com diplomacia, noutras disse o que lhe ia na alma.





À questão "A quem é que nunca oferecias uma garrafa do teu vinho?", Maniche respondeu: "A quem um dia tentou prejudicar a minha carreira de jogador de futebol, Luís Filipe Vieira."Maniche considerou ainda que Rui Costa "tem perfil e capacidade para assumir este grande clube que é o Benfica".Já sobre o treinador que mais o irritou disse ter sido Abel Resino, que orientou o Atlético Madrid em 2009. O ex-jogador não escondeu ainda a mágoa por não ter sido convocado para o Euro'2008.