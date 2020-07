Marca do Benfica vale menos 21% mas continua no Top 50 mundial

A pandemia da covid-19 afetou o valor das marcas dos principais clubes de futebol mundial, revela o estudo anual da Brand Finance, publicado esta quarta-feira.





O Real Madrid continua a ser o clube com a marca mais valiosa, apesar da queda de 13,8% para 1.419 milhões de euros. Já o Barcelona é dos poucos clubes que consegue uma subida (1,4%), ocupando agora a segunda posição. O Manchester United ocupa o último lugar do pódio, com o valor da marca do clube inglês a descer mais de 10%.O Benfica é o único clube português do TOP50, embora tenha descido seis posições no ranking elaborado pela Brand Finance. Surge agora no 46.º lugar, quando na edição de 2019 surgia na posição 40.ª.No resumo que faz sobre os "encarnados", a Brand Finance assinala que o Benfica "é um dos clubes europeus com a fábrica de talentos mais profícua", registando uma "enorme vantagem face aos rivais domésticos" devido à participação nas últimas 10 edições da Liga dos Campeões e mais de 50 mil adeptos em média nos jogos no seu estádio.A Brand Finance acrescenta que "apesar do nível considerável de dívida, o desempenho financeiro é relativamente saudável". Ainda assim, o valor da marca caiu 21% para 114 milhões de euros, o que justifica a queda do clube neste ranking de clubes de futebol.As cinco principais ligas europeias (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França) dominam este ranking, com o Ajax a ser o primeiro clube fora deste grupo a surgir no "raking". O clube holandês surge na 27.ª posição, sendo que depois aparece o Benfica (46.º), o Celtic (48,º) e o Zenit (49.º).A Brand Finance publicou outro ranking, onde o Benfica aparece melhor posicionado. O clube português tem a 18.ª marca mais forte (21.ª em 2019).