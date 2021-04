Marco Silva: «Jogadores gregos gostam de prolongar o cafezinho da manhã»

Marco Silva foi o convidado de mais uma ação de formação promovida pelo Sindicato dos Jogadores e abordou a temática: ‘Adaptação do processo de treino à densidade competitiva’. O treinador, de 43 anos, já trabalhou em Portugal, na Grécia, em Inglaterra e explicou as principais diferenças no comportamento dos jogadores e das equipas. "O jogador grego, por norma, não gosta muito de treinar de manhã. Pois, o tempo na Grécia é muito bom e nada como um cafezinho até mais tarde. [risos] Mas, é tudo uma questão de adaptação e explicar bem o porquê de tomares uma decisão de determinada forma", revelou o ex-técnico do Olympiacos.





No Reino Unido, a mentalidade e a cultura são completamente diferentes: "Já em Inglaterra gostam da bola a saltar, não apreciam muito o resto do trabalho. Mais especificamente, o jogador inglês gosta é de intensidade no treino. É uma questão cultural e que transmitem aos jogadores estrangeiros. Mas, lá está, se explicares bem as coisas aceitam que os exercícios são feitos para que eles possam evoluir e para os ajudar."Marco Silva orientou o Sporting em 2014/15 e a escutar as suas palavras estava Nélson Pereira, ex-guarda-redes dos leões, que incorporou a sua equipa técnica nos seus tempos em Alvalade. O atual diretor do futebol das equipas sub-23 e B do Sporting entrou numa pequena brincadeira com o treinador. Nélson falou da forma como apitava os jogos nos treinos e de como Marco Silva apreciava a sua forma de conduzir os trabalhos.Ora, o técnico ao falar do trabalho em conjunto com a sua equipa técnica, aproveitou a deixa e revelou: "Obviamente que são todos importantíssimos. Até quem apita a peladinha. Pois, tem de entender a forma como se pretende que os jogadores encarem essa parte da sessão, ou seja, em termos de intensidade, velocidade e agressividade!"