Mário Jardel mostra Botas de Ouro restauradas

Mário Jardel apresentou esta sexta-feira as renovadas Botas de Ouro que tinham sido roubadas. Após o trabalho da polícia do Ceará, um grupo de empresários uniu-se e ajudou 'Supermário' a restaurar os troféus, aplicando uma nova base em mármore, já que a original tinha sido destruída quando foram furtadas.





Com a Serra de Sintra como pano de fundo, o antigo avançado recordou com emoção todos os acontecimentos recentes. "É uma alegria partilhar com o mundo do futebol este feito. Se as Botas de Ouro não tivessem aparecido, a história iria permanecer, mas sem as Botas", referiu.As Botas de Ouro vão agora ser colocadas nos Museus de Sporting e FC Porto. "São dois clubes que eu levo para a minha vida, são clubes eternos e estou muito grato por voltar a Portugal. É um orgulho entrar nos museus e ver ali os golos do 'Supermário'. Lembro-me que fiz 42 golos, em 2001/02, e dificilmente alguém vai igualar essa marca", acrescentou.