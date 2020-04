AF Algarve: Material de proteção individual oferecido aos hospitais da região

A Associação de Futebol do Algarve, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, entregou esta terça-feira, nos hospitais de Faro e de Portimão, diverso material de proteção individual destinado a profissionais de saúde empenhados no tratamento de doentes infetados com o coronavírus.





Cada uma das unidades recebeu 200 máscaras, 100 luvas, 100 toucas e 100 coberturas de calçado, num contributo solidário do futebol algarvio para o combate à pandemia.Numa nota distribuída à imprensa a AF Algarve assinala que "toda a ajuda é pouca neste momento mas é com enorme satisfação que esperamos que este material possa, de alguma forma, fazer a diferença nas condições de tratamento dos doentes. É imperativo apoiar quem está na linha da frente, a quem aproveitamos para endereçar o nosso profundo agradecimento".