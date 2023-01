Matheus Reis, titular no empate (2-2) do Sporting no dérbi diante do Benfica, no Estádio da Luz, não estava satisfeito com o resultado. "Perdemos dois [pontos], viemos com a mentalidade de vencer. Tínhamos de vencer pela nossa situação na tabela, então saímos daqui com um sentimento de derrota", assumiu o defesa brasileiro na zona mista, lamentando também os erros nos golos sofridos: "O primeiro é uma bola que passou por baixo das minhas pernas e depois anteciparam-se ali, o Seba [Coates] conseguiu entrar... o segundo era um lance que tínhamos treinado bastante, mas aquela bola conseguiu passar entre o guarda-redes e a nossa defesa. Infelizmente acabou por acontecer e sofremos o golo."Por fim, o central não deita a toalha ao chão na luta pelo título, apesar de os leões se encontrarem a 12 pontos do líder Benfica. "Não podemos deixar de acreditar, temos de lutar até ao final. Esse é o nosso grande objetivo, lutar jogo a jogo para vencer e continuar a acreditar", atirou.