'Mengão' vencem final nacional do Red Bull Neymar Jr’s Five: segue-se a decisão mundial no Qatar

Está definida a equipa que vai representar Portugal na Final Mundial do Red Bull Neymar Jr’s Five. São os Mengão, que este sábado, em pleno centro histórico lisboeta - no Centro Cultural e Popular de Santa Engrácia -, foram os mais fortes na grande final nacional, na qual estiveram presentes as doze equipas que venceram as rondas de qualificação prévias.





O triunfo e passaporte para o Qatar deu-se numa emotiva final com os Lisboa Cantera FC, na qual o Mengão apenas venceu no 'mata-mata', depois de o tempo regulamentar ter havido uma igualdade a um golo. A partida, refira-se, acabou por ser definida não por um golo, mas sim por um vermelho, algo que pelo regulamento dita desde logo o resultado da partida.Composta por jogadores do Porto, Gaia e Mirandela, os Mengão contam com um velho conhecido destas andanças das finais - Vieirinha, que fazia parte dos 'Para a Cueca', a equipa que nas últimas duas edições se apurou para a decisão mundial. Agora a jogar noutra formação, foi em lágrimas que celebrou esta terceira conquista. "Ainda não acredito no que alcançámos! O nível da competição está a subir de ano para ano e foi preciso suar muito para vencer. Estou numa nova equipa, mas o espírito é o mesmo – queremos levar o nome de Portugal o mais longe possível no Qatar e ir além dos quartos de final".A decisão deste torneio está marcada para dezembro, ainda em data a definir, no Qatar. Os vencedores vão ter acesso a uma experiência única – um jogo extra, contra uma equipa que junta Neymar e quatro amigos.Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 35 anos. Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.O Red Bull Neymar Jr’s Five vai já na sua quarta edição, tendo já contado com a participação de mais de 400 mil jogadores de 75 países desde a sua criação. Na sua edição nacional conta com o apoio da Push Forward, PlaySports, Câmara Municipal da Covilhã, C.M. de São Vicente, C.M. de Lagoa, C.M. da Maia e da Junta de Freguesia do Parque das Nações, Lisboa.