Miguel Sousa Tavares confessa que o futebol sempre fez parte das suas suas bricadeiras de criança. Em entrevista à revista 'Cristina', o escritor e adepto do FC Porto recordou que jogou até aos 24 anos nos Amadores de Lisboa e conviveu com duas das grandes glórias do futebol português."Joguei com o Eusébio ainda. Ele tinha uma equipa de velhas glórias do Benfica e do Sporting, chamava-se SOV. Cheguei a jogar com Eusébio e com o Coluna, a meio-campo. Era um puto e lembro-me de que o Coluna dava sarrafada de meia-noite. Jogávamos e encontrávamo-nos no meio-campo e, a certa altura, já estava farto de levar pancada. Daquela que o árbitro não vê, joelhadas e cotoveladas. E eu disse: 'Ó Coluna, agora é que percebo porque é que você foi um grande jogador'. (risos) E ele diz diz-me assim: 'Ó puto, tu tens muito ainda que aprender'", afirmou.