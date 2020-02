Miúdo do Sporting dá exemplo emocionante de fair-play num dérbi com o Benfica

O antigo árbitro Duarte Gomes chamou à atenção através da sua conta de Facebook para um gesto de fair-play de uma criança do Sporting num jogo de benjamins da AF Lisboa contra o Benfica.





O árbitro assinalou um penálti depois de um jogador do Benfica (que não evitou as lágrimas) ter aparentemente cortado a bola com o braço no interior da área mas o miúdo do Sporting foi ter com o juiz e explicou que o corte foi feito com a cabeça, pelo que não deveria haver grande penalidade. O árbitro mostrou-lhe o cartão branco, que premeia o fair-play."Aconteceu há poucos minutos, em Benjamins da AFL - Sporting / Benfica.O árbitro teve a ilusão (eu também!) que tinha havido "braço na bola" de um miúdo do Benfica. Assinalou pontapé de penálti.A imagem sugere a infração, mas na verdade a interseção foi mesmo de cabeça.O jovem do Benfica chorou. E um adversário teve um gesto raro que merece o aplauso e a partilha de todos nós: disse ao juiz que o corte tinha sido mesmo feito com a cabeça.O árbitro teve a humildade de corrigir a sua decisão e exibiu, muito bem, o CARTÃO BRANCO ao craque do Sporting.Estes miúdos são o exemplo perfeito do que devem ser os adultos, nos dias de hoje.Que em véspera de mais uma jornada que se antevê muito quente e de excessos, esta lição fantástica das crianças seja uma inspiração de fairplay para todos nós, adultos.Chapeau."