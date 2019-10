Natxo González: «Estes três pontos vêm reforçar o trabalho que temos feito esta época»

Natxo González mostrou-se satisfeito após odo Tondela na visita ao reduto do Aves, que permitiu à equipa de Viseu subir, provisoriamente, ao 5.º lugar da tabela classficativa."Somar pontos é logicamente o que queremos fazer. É para isso que trabalhamos. Estes três pontos vêm consolidar a nossa posição na zona intermédia da classificação e reforçar o trabalho que temos feito neste início de época", afirmou o técnico espanhol, de 53 anos, em declarações no final da partida.Na antevisão ao encontro, Natxo González, até pela situação em que se encontram na tabela - estão em último lugar -, mas encontrou a solução para levar a partida a favor dos beirões. "Defrontámos uma equipa que joga com três centrais e o nosso objetivo era tirar os laterais da sua zona, para procurar espaços dentro do corredor central. Foi o que tentámos fazer, mas sendo uma equipa compacta em termos defensivos", disse.Com duas vitórias fora de portas, o Tondela faz das casas dos adversários um local para somar pontos. Algo que não incomoda Natxo González. "Outra vitória fora de casa é importante. Há que somar pontos onde quer que seja. Neste momento, estamos a obter mais pontos fora, mas veremos se somos capazes de melhorar em casa. Queremos unir as nossas forças junto dos adeptos, que têm de viajar para ver a equipa a ganhar", concluiu.