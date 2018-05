Continuar a ler

Isto acontece um dia depois de o clube ter perdido a Taça de Portugal para o Aves, além do acumular de tensão durante a semana após os actos de violência na Academia de Alcochete. O caso está a ser investigado pela justiça.



Neste momento a incerteza paira sobre o Sporting, principalmente no que toca à possibilidade de os jogadores rescindirem o contrato com o clube, o que levaria a avultados prejuízos. Na sequência destes eventos, a CMVM pediu esclarecimentos ao clube. Em resposta, o Sporting garantiu que não há jogadores suspensos nem intenções de rescisão.



Em cotadas como o Sporting que têm pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa, a negociação não é contínua, mas sim por chamada. Ou seja, as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10h30 e outra às 15h30. Assim, à tarde poderá haver negociação.



Se as ordens que tiverem entrado corresponderem a uma variação superior a 10% (a partir da qual é espoletado o travão automático) o congelamento mantém-se. Contudo, esta regra impõe-se apenas na primeira chamada após a sessão anterior, sendo depois calculado outro valor na segunda chamada.



Na passada quinta-feira, os títulos desvalorizaram 17,11% para os 63 cêntimos. Um dia depois, as ações corrigiram com uma valorização de 13,49% para os 71,5 cêntimos.



Na sexta-feira passada, o clube anunciou que o resultado líquido da SAD do Sporting recuou 97%, nos primeiros nove meses do ano actual fiscal (que termina em Março). Durante este fim-de-semana, o clube conseguiu adiar o pagamento de um empréstimo de 30 milhões de euros para 26 de novembro.



Depois de uma semana de fortes oscilações, o Sporting iniciou esta segunda-feira sem a concretização de nenhuma operação bolsista. A negociação está congelada uma vez que não houve correspondência entre as ordens de venda e as de compra. Na semana passada, a cotada desvalorizou 5,92% para os 71,5 cêntimos por título.As ações do Sporting não concretizaram nenhuma negociação na primeira chamada da semana que ocorreu às 10h30. De acordo com o site da Euronext, houve 19 ordens de venda entre 58 cêntimos e 71,5 cêntimos e 12 ordens de compra entre 71 cêntimos e 97 cêntimos por acção.