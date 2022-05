Neide Simões: «Parte também das jogadoras saber mais sobre o treino de guarda-redes»

Congresso Internacional de Guarda-redes festeja 10ª edição em Matosinhos e decorre até domingo



Neide Simões, antiga guarda-redes da seleção nacional feminina de futebol, foi uma das convidadas a participar no 10.º Congresso Internacional de Treino de Guarda-Redes, que teve lugar no Estádio do Senhora da Hora, esta sexta-feira.A ex-guardiã, que agora treina atletas da Associação de Futebol do Porto uma vez por semana, falou com osobre a sua participação no evento e lamentou a falta de representação do futebol feminino em eventos semelhantes."Eu vim aqui com o objectivo de partilhar e mostrar aquilo que são as minhas ideias. Tenho pena que neste tipo de eventos haja muito poucas pessoas ligadas ao futebol feminino. Temos de continuar a evoluir, tem de haver aposta por parte dos clubes e associações e federações para poder melhorar cada vez mais o futebol feminino, porque já estamos a ter bastante ritmo em termos de campo, mas depois as bolas vão à baliza e muitas vezes decidem facilmente um jogo que estava a ser bem disputado e uma bola vai e a guarda-redes não foi bem batida. Não é fácil estar do lado de lá porque eu também já estive, mas não parte só dos treinadores, das seleções, parte também das jogadoras saber mais um bocadinho sobre o treino de guarda-redes", afirmou Neide Simões, que ainda aproveitou para recordar a sua experiência no futebol alemão, onde representou o Bad Neuenahr e o Colónia."Quando mudei de Portugal para a Alemanha, foi um choque muito grande, principalmente em termos de intensidade no treino. Elas têm uma cultura muito diferente da nossa, a intensidade no treino é dez vezes superior ao que era a minha aqui, e não era que eu não quisesse dar intensidade, era porque eu não tinha essa intensidade. Essa experiência para mim é marcante, é como se fosse uma reviravolta na minha vida em que eu fui, conheci outra realidade e disse quero 'estar a este nível'. E com isso, queria ver o treino de outra forma e melhorar cada vez mais. A experiência na Alemanha para mim foi fundamental e há coisas que aprendi lá que retenho agora e ponho em prática", concluiu a treinadora.