"No futebol não vale tudo": o gesto comovente de árbitro e assistentes após morte de avó de jogador

Margou golo, festejou, mas no final do encontro recebeu uma notícia trágica: a morte da sua avó. Rodrigo Martins, jovem futebolista do Real Sport Clube, no escalão de juniores, ficou em choque depois de saber o que tinha acontecido, logo após o jogo frente ao Oriental realizado no passado fim de semana. Também a reação do árbitro do encontro, bem como dos seus dois assistentes, tornou-se um gesto de grande emoção, como conta o 'Correio da Manhã'.