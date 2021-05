‘Nossa Aposta’ faz parceria com Paulo Futre

A ‘Nossa Aposta’ fez uma parceria com Paulo Futre para apresentar a sua mais recente coluna de previsões, o ‘Boletim Futreológico’. O ex-jogador revela as melhores oportunidades que a casa de apostas tem para oferecer, semanalmente.





"A sua brilhante carreira futebolística e a autenticidade com que apresenta as suas ideias permite-lhe apresentar prognósticos sérios, mas de uma forma descontraída e inovadora", salientou Gonçalo Sousa, Head of Marketing da Nossa Aposta."É sem dúvida uma nova experiência para mim. Telas verdes, auriculares nos ouvidos e teleponto, é tudo uma novidade. Este novo conceito é a minha cara!", afirmou Paulo Futre.