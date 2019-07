Nova SAD da Oliveirense liderada por Sebastian Diericx

Passada a tormenta da anterior época, ao salvar-se da negra descida aos distritais, a AD Oliveirense renasce para esta temporada com novas premissas desportivas.A nova SAD será liderada por Sebastian Diericx, que terá como missão assegurar a sustentabilidade económica e desportiva do clube de Santa Maria de Oliveira, tanto na equipa principal como na de juniores.A equipa técnica é formada pelo treinador espanhol Manuel Crespo e pelos adjuntos Marcos Alexis, Cláudio Pochetino e Ricardo De Andrade. O plantel tem de momento três jogadores, o guarda-redes Jorge Sousa e os defesas Sandro Fonseca e Bruno Pereira, sendo anunciada a restante equipa dentro de dias.Outro destaque passa pela integração de 10 ex-juniores, que farão a pré-temporada com a equipa principal com a perspetiva de fazerem parte do plantel.