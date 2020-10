Nova sede da Liga no Porto terá projetos de desenvolvimento do futebol

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) apresentou esta segunda-feira na Câmara Municipal do Porto o projeto da sua nova sede, que carece ainda de aprovação em assembleia municipal.

"Este é um projeto que está a ser pensado e negociado há três anos e meio. Suscitou o interesse de muitos municípios, mas não fazia qualquer sentido que um projeto desta dimensão não ficasse sediado no Porto, casa do Futebol Profissional desde o ano de 1978", disse o presidente da LPFP, Pedro Proença.

O novo projeto, o primeiro Centro de Empresas de Desenvolvimento do Futebol Profissional, e cujo início das obras está previsto para junho de 2021 e o fim em janeiro de 2023, será edificado num terreno em rua transversal à de Requesende, na freguesia de Ramalde.

Este é um projeto de "investimento privado, de dimensão nacional, com o município do Porto a tornar-se no primeiro a acolher a primeira licenciatura, a nível mundial, de Organização e Gestão no Futebol Profissional", elogiou Proença, recordando que a mesma é resultado de uma cooperação com a LaLiga, de Espanha, pelo que "será expectável que venha a receber diversos alunos estrangeiros".

Rui Moreira destacou a "importância vital" em manter a sede da Liga no município, recordando que em 1978, aquando da fundação da LPFP, o Porto decidiu oferecer um terreno à Liga, "uma vez que havia a necessidade de a cidade possuir uma grande estrutura desportiva".

O facto de o projeto ter permanecido em segredo durante os três anos e meio da sua negociação é, para o autarca, "demonstrativo da qualidade das pessoas" com quem está a negociar.

O edifício vai ter sete andares e "responderá a todas as necessidades do futebol profissional", contando com um auditório com capacidade para mais de 400 pessoas, o primeiro museu das competições profissionais - onde estarão representadas as 34 marcas que significam o futebol profissional em Portugal - e, ainda, uma zona de futebol ITECH.

Segundo a LPFP, o projeto será "autossustentável", uma vez que o edifício "será pago através da receção de eventos nacionais e internacionais".