Nuno Rodrigues reforça o Arouca

O Arouca anunciou esta quinta-feira a contratação de Nuno Rodrigues, extremo português, de 25 anos, que representou o Mafra em 2019/20 - realizou 28 jogos e marcou três golos.





Formado na Académica, Nuno Rodrigues cumpriu, com a camisola do emblema mafrense, a primeira temporada no futebol profissional, depois de ter jogado no Campeonato de Portugal com as cores de Oliveira do Hospital, Pedras Salgadas, Gafanha e Lusitano de Vildemoinhos.

O atacante é o 11º reforço para o plantel de Armando Evangelista, depois do guarda-redes Fernando Castro, dos defesas Brunão e Luiz Gustavo, dos médios Diogo Clemente, Henrique Martins e Yaw Moses, e dos avançados Anthony Blondell, Heliardo, Gustavo Balotelli e Júnior Sena.