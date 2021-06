O futebol são 11 contra 11, e o Vitinha não falha passes

Sempre que se joga contra a Alemanha lá vem a típica frase de Gary Lineker, que se foi alterando ao longo dos tempos, que dizia que "O futebol é um jogo simples. 22 jogadores perseguem a bola e no final ganha a Alemanha."





Diria que naquela altura era uma coisa que até podia ser verdade. Nos idos tempos em que tínhamos duas Alemanhas com nomes como Beckenbauer, Lothor Mathaus ou Gerd Muller a comandar diferentes gerações. Mas agora pensando bem, olhando para a Alemanha de há uns anos atrás, a frase até continuava a não estar completamente errada.Deixemos as frases míticas de parte, primeiro, porque neste caso vamos falar dos sub-21 e, segundo, porque a equipa das quinas também não é flor que se cheire (futebolisticamente falando.Portugal já provou que, mais susto menos susto, tem perfeita capacidade de ganhar a qualquer adversário. Sejamos honestos, não somos incríveis a defender e não somos um "rolo compressor" no ataque, mas olhando para um jogo de Portugal como um todo e não como um conjunto de processos, vê-se uma harmonia na maneira como o jogo se desenrola que nos leva sempre a crer que é possível ganhar o jogo. E acho que nem vale a pena começar a falar da qualidade individual da seleção Portuguesa (a Alemanha também a tem para dar e vender, claro). Nem da bicicleta do Danny Mota. Então aquela estatística absurda do Vitinha de 91% de eficácia de passe é que nem vale mesmo a pena. É que isso hoje em dia já nem se faz…