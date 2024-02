Oceano Cruz: «O povo português devia ser mais grato a Carlos Queiroz»

Carlos Queirós foi esta segunda-feira distinguido pela Faculdade de Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FDEFUC). O treinador, de 70 anos, foi protagonista principal das comemorações do 32.º aniversário daquela faculdade, numa cerimónia que contou com a presença de vários jogadores e treinadores de relevo no panorama português, como são os casos de José Couceiro, Oceano Cruz, João Tomás, Vítor Manuel e Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto e ex-aluno da FDEFUC e que foi homenageado nesta condição.

"Esta é uma iniciativa muito especial para mim, essencialmente por vir da Universidade de Coimbra, que sempre foi um símbolo do conhecimento, da ciência e da Académica", sublinhou Carlos Queiroz, não querendo, para já, colocar qualquer ponto final na sua carreira. "Tenho muita vontade de partilhar o meu conhecimento e se puder ajudar outros treinadores a serem melhores, porque não? Agora, é tempo de refletir. Tenho que pensar no FC Carlos Queiroz, antes de partir para outra aventura. Continuar a treinar? Nunca digo nunca", rematou o rosto das vitórias de Portugal nos mundiais de sub-20 de Riade (1989) e em Lisboa (1991).

Oceano Cruz - que foi orientado por Queiroz no Sporting, tendo depois trabalhado com ele no Irão e na Colômbia - deixou elogios ao "professor" e salientou a sua importância para o futebol nacional.



"É uma homenagem mais do que justa. O que ele deu ao futebol português merece isto e muito mais", salientou o atual selecionador sub-20 português, deixando, porém, uma mágoa. "Custa-me aceitar algumas coisas. O povo português devia ser mais grato ao professor. Devia ser mais respeitado. Talvez seja a pessoa mais importante do futebol português", defendeu.