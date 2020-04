Os detalhes da ajuda da FPF aos clubes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou quarta-feira, a criação de um fundo de apoio ao futebol e futsal não-profissionais no valor de 4,7 milhões de euros (ME), para ajudar a minimizar os efeitos da pandemia de covid-19. Se quiserem correr ao mesmo, os clubes têm de solicitar ajuda. As inscrições podem ser feitas até 30 abril. A FPF paga em duas tranches (maio e junho), de acordo com os detalhes divulgados esta quinta-feira.





Para se candidatarem, os clubes têm de provar que têm tudo em dia até ao mês de fevereiro. Para receberem tranche de junho têm de provar que pagaram março e abril. Além disso não podem ter recorrido ao Fundo de Garantia Salarial do Sindicato.Os clubes terão ainda de se comprometer a manter o mesmo número de equipas/escalões que tinham esta época.O Sindicato de Jogadores e Associação Nacional de Treinadores de Futebol vão ajudar a monitorizar o processo.Campeonato de Portugal (cerca de 28 mil euros por clube)Liga BPI (cerca de 28 mil euros por clube)II Divisão Feminina (cerca de 6 mil euros por clube)Liga Placard (cerca de 19 mil euros por clube)II Divisão Futsal masculino (cerca de 5 mil euros por clube)Campeonato feminino futsal (cerca de 19 mil euros por clube)