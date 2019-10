Os sinais de perturbações mentais nos futebolistas

A saúde mental é um tema cada vez mais atual e parte do dia a dia de todos nós. Esta quinta-feira, no Dia Mundial da Saúde Mental, o Sindicato dos Jogadores, a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto e a Ordem dos Psicólogos Portugueses assinalam a data no Museu do Desporto, a partir da 11 horas. Na edição impressa do Record terá a oportunidade de descobrir como a saúde mental dos futebolistas nacionais é afetada e ainda quais os principais problemas que os jogadores enfrentam dentro desta esfera.

Um dos depoimentos que terá oportunidade de ler é o de Humberto Miranda, jogador que ficou sem as duas pernas após um grave acidente, sendo acompanhado pelo Sindicato.

Um relato dramático de alguém que nunca perdeu a força de viver: "Foram momentos muito complicados, que para além dos problemas físicos e psicológicos que me afetaram profundamente, derivados do acidente, foi o desmoronar de um sonho que era a carreira de futebolista e acabou por terminar muito cedo e isso também me afetou psicologicamente muito e foi, e ainda hoje é difícil saber aceitar esta situação, porque era o meu sonho ter uma longa carreira de jogador."

Mas dar a volta por cima é sempre possível, com o apoio dos mais próximos: "Encarar a realidade de frente, pedir apoio para se poder ultrapassar estes problemas, o apoio familiar é fundamental , nunca ficar isolado, sempre que possível falar abertamente dos problemas, e pensar que não é o fim do mundo, tentar arranjar uma ocupação, praticar desporto dentro das limitações de cada um, no fundo teremos que nos readaptar a uma nova realidade e saber viver com os problemas que nos afetam."