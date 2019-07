Paulo Futre adere à App da moda, envelhece e deixa recado aos árbitros

Paulo Futre aderiu à aplicação da moda e também teve curiosidade de ver como será quando for mais velho. O antigo internacional português colocou uma foto no FaceApp e publicou o resultado final no Twitter, onde aproveitou para fazer uma constatação.





Tendré este aspecto el día en el que dejen de ocurrir cosas raras con los árbitros con ciertos equipos... Y muy afortunado seré si llego a verlo! pic.twitter.com/fX4ApwwvY9 — Paulo Futre (@PauloFutre) July 19, 2019

"Terei este aspeto no dia em que deixarem de acontecer coisas raras com árbitros e com certas equipas... E serei um sortudo se chegar a ver isso!", escreveu o antigo jogador.