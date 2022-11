Paulo Futre: «Mais difícil do que marcar um golo é provocar um penálti»

Numa longa entrevista à 'Notícias Magazine', Paulo Futre reconhece que ainda hoje "é o jogador do campeonato espanhol com mais penáltis". Na hora de avaliar o seu papel de 'ator' dentro de campo, o antigo internacional diz que sabe "imediatamente" se um jogador está a fazer fita ou se é falta. "O Taremi, a mim, não engana (ri). A maior parte das vezes nem preciso de ver a repetição", disse."Não conheço um jogador que não faça tudo para ajudar a equipa a equipa ganhar. Maradona e a mão de Deus. Faz parte do futebol. A minha maneira de jogar - há um em Portugal que admiro muito, o Taremi - proporcionava muitas faltas. Em cinco anos, dei à equipa 21 penáltis. O Cristiano tem 20 em 9 anos, em tenho 21 em cinco anos. Mais difícil do que marcar um golo é provocar um penálti. Se fosse hoje, podia levar com um amarelo ou uma expulsão, mas iam marcar-me o triplo dos penáltis que me marcaram na altura".