PM - O pós? Quanto ao pós não, mas porque eu fui um líder e consegui abafar tudo o que havia para abafar no Vitória. Havia uma imagem muito importante para manter que era a imagem do clube. Que foi grave, foi. Disse-o na altura. Mas, de facto, conseguimos manter a imagem do Vitória imaculada.PM - Foram.PM - Naquele momento, jamais.PM - O que digo é que nunca iria abandonar o grupo de trabalho naquele momento.PM - Não sei. Supostamente, a administração avançou com um processo-crime contra os invasores.PM - Ninguém gosta de ver aquilo que se viu. As medidas que foram agora aplicadas aos detidos têm de funcionar como um exemplo, demonstrando que algo assim não pode voltar a acontecer. Toda a gente tem de respeitar os profissionais. Sensível, sim, como é evidente, até porque não podemos deixar passar esta imagem para o Mundo inteiro. É algo que anda a acontecer pelos clubes todos e tem de acabar.PM - Estas situações também não são normais. Passei por momentos como os que acontecem às vezes nos finais dos jogos, mas nada mais.PM - O que se passou é lamentável. Fico triste pelo futebol português, acima de tudo. Aconteceu no Vitória e o Vitória foi jogar. Os meus jogadores estavam preparados e tivemos uma semana muito complicada. O que posso dizer é que a equipa preparou-se para aquilo. Estive como jogador numa final da Taça de Portugal, a do very-light, infelizmente de má memória, e aí sim. Ao intervalo, a partir do momento em que soubemos que tinha acontecido algo, e as nossas famílias estavam inclusivamente naquele sector, naquele momento o balneário entrou em pânico completo. Não sabíamos o que se estava a passar. Tentámos ligar às nossas famílias mas não se conseguia ter comunicação com ninguém. Portanto, aí sim, e por ter morrido uma pessoa, a final deveria ter sido cancelada. Este ano, o Aves não teve nada a ver com isso. Não foi um momento fácil, quer para o Jorge Jesus, quer para toda a estrutura, mas se isto acontece numa instituição os profissionais têm de dar resposta. Acho que havia condições para o encontro se realizar.