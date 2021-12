Pedro Pinho recorre ao TAD e interpõe providência cautelar

O agente Pedro Pinho não se conforma com o castigo de quatro meses de castigo que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF e, sabe, interpôs um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, com pedido de providência cautelar, por entender que aquele órgão não tinha competência para o julgar.Tratando-se de um elemento muito próximo do FC Porto, Pedro Pinho foi visado pela instância federativa por, segundo foi alegado na decisão, ter impedido um repórter de imagem da TVI de filmar após o Moreirense-FC Porto da época passada. Todavia, a pena aplicada pelo CD, uma suspensão de 120 dias com 3.600 euros de multa, seguiu uma via diferente da que havia sido proposta pela Comissão de Instrutores da Liga, que apontava ao arquivamento por não identificar Pedro Pinho como agente desportivo, isto na sequência do processo disciplinar aberto em abril passado.Entretanto, o referido empresário, que também tem estado na mira da Operação Prolongamento em virtude da sua amizade com Pinto da Costa e dos negócios que terá realizado com o FC Porto, foi acusado pelo Ministério Público de ofensa à integridade física qualificada e atentado à liberdade de informação. Depois de não ter havido entendimento quanto a um acordo extrajudicial o caso deverá seguir para a barra dos tribunais.