Pedro Proença após reunião com DGS: «É o primeiro passo para a integração do público»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, esteve reunido com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e com o Governo para aprimorar os pormenores dos testes-piloto do regresso do público aos estádios de futebol e, no final, revelou que foi alcançado aquilo pelo qual a Liga tem lutado.





"Foi uma reunião proveitosa, onde consensualizamos aquilo que há muito a Liga Portugal vinha reinvindicando. Vamos conseguir fazer e, a partir já de amanhã, agora com a chancela do Governo, o início dos testes-piloto de presença de público nas competições profissionais. Numa sequência de cinco jogos que se iniciará amanhã, obviamente, com o Santa Clara-Gil Vicente. Depois os dois jogos da Seleção Nacional e no dia 8 o Académico Viseu-Académica e culminará com o Feirense-Chaves. Todos estes jogos das competições profissionais vão ser monitorizados pela própria Liga. Depois de cada jogo enviar-se-á um relatório que será enviado à Direção-Geral da Saúde. A última reunião conclusiva será no dia 19 e depois tomar-se-ão as decisões finais, relativamente ao que são as conclusões dos testes-piloto", começou por dizer o dirigente.Pedro Proença acredita ainda que este é o caminho a seguir para a sustentabilidade do futebol profissional, em Portugal."Satisfeitos com aquilo que aqui foi conquistado, onde saímos com aquilo que queríamos que era o início dos testes-piloto que vão permitir 10 por cento da capacidade máxima desses estádios. Acreditamos que este é o primeiro passo para que a integração do público nos espetáculos desportivos e particularmente no futebol profissional comece a acontecer com toda a naturalidade, mas fundamentalmente com toda a responsabilidade que este momento nos exige e no qual a Liga Portugal tem estado embuída", salientouPara o presidente da Liga Portugal, o objetivo destes testes é óbvio: "Aquilo que se pretende é testar as infraestruturas, perceber os planos de contingência e como os próprios clubes estão preparados para receber o público, num plano pandémico completamente distinto e diverso. Como é que os clubes de futebol profissional podem responder a estes desafios."