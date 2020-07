A conquista do título por parte do FC Porto foi assinalada pela Liga através de uma mensagem onde o seu presidente, Pedro Proença, dá os parabéns ao novo campeão.





"O FC Porto conquistou o título de Campeão Nacional da Liga NOS, relativo à temporada 2019/2020, depois de ter vencido, frente ao Sporting CP (2-0), no Estádio do Dragão. À entrada para a 32.ª jornada da competição, os azuis e brancos necessitavam apenas de pontuar frente ao Sporting CP, fruto da vantagem pontual sobre o segundo classificado, SL Benfica. Um cenário que acabou por se concretizar por via dos golos de Danilo e Marega, que ditaram a vitória no encontro desta noite. A Liga Portugal, na pessoa do Presidente, Pedro Proença, felicita o FC Porto, os seus jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes, pela conquista do 29.º título de Campeão Nacional do palmarés", sublinhou o organismo responsável pelo futebol profissional.