Pedro Proença define meta para 2021

Pedro Proença despediu-se de 2020 e definiu os objetivos para 2021 numa mensagem publicada nas redes sociais.





"Nunca o final de um ano será tão festejado como este, e com ele vai a esperança no adeus a um 2020 que será para recordar a todos nos níveis, e não pelos melhores motivos. Costuma dizer-se que é nas piores horas que se vê quem tem capacidade de dar a volta por cima e, aí, o Futebol deu uma resposta cabal, ao aceitar os condicionalismos e perceber que só com muita resiliência seria possível levar os objetivos em frente.Um ano de 2020 que no plano desportivo ficará para sempre marcado pelo silêncio dos cânticos, pela frieza das bancadas despidas e pela ausência da verdadeira alma do nosso desporto: os adeptos!Com 2021 chegam novas esperanças e uma vacina que virá, certamente, imunizar a maior parte da população. Um processo moroso, mas que abre uma porta a tudo o que se possa parecer mais com a normalidade. E isso implica, necessariamente, o regresso do público aos estádios, uma meta da qual não nos desligamos e que é o grande objetivo da Liga Portugal para 2021!Nem os clubes, cujos treinadores e jogadores sentem, mais do que ninguém, a ausência do calor humano.Que seja este o pontapé de saída para um novo ano, com coisas novas e, este sim, diferente para melhor!"