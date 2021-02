Pedro Proença: «Desporto não pode servir só para vangloriar políticos nos momentos de júbilo»

Pedro Proença recorreu esta quarta-feira às redes sociais para reagir ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado ontem pelo Governo. O presidente da Liga Portugal lamenta que tenha sido "esquecido o papel fundamental que o Desporto e a atividade física têm no tecido social" e na "promoção da saúde", alertando ainda para as "as consequências que a paralisação dos escalões de formação – nomeadamente, no futebol – terão no futuro do Desporto no nosso país".





Proença defende que o sector "não pode servir apenas para vangloriar os políticos nos momentos de júbilo e que, na hora da verdade, fica fora da agenda", por isso pede "respeito" e "apoio"."O Desporto continua à margem no Plano de Recuperação e Resiliência apresentado pelo governo, que terá previsto um financiamento da União Europeia com verbas que ascendem aos 50 mil milhões de euros, a fundo perdido, contrariando as próprias recomendações de Bruxelas e de o incluírem nessas ajudas. Fica, assim, esquecido o papel fundamental que o Desporto e a atividade física têm no tecido social, mesmo em termos de promoção da saúde. São por demais evidentes as consequências que a paralisação dos escalões de formação – nomeadamente, no Futebol – terão no futuro do Desporto no nosso país. E todo o Talento que vem sendo provado por Portugal ao longo dos tempos será, desta forma, sacrificado. Impõe-se o apoio, incentivo e galvanização de um sector que não pode servir apenas para vangloriar os políticos nos momentos de júbilo e que, na hora da verdade, fica fora da agenda. O Desporto merece mais. Muito mais! Merece respeito. E, nesta altura, o devido apoio, sob pena de estarmos a sacrificar o futuro do Talento nacional", escreveu Pedro Proença, no Facebook, partilhando ainda a posição do Comité Olímpico de Portugal sobre o tema.