Pedro Proença diz que utilidade pública da Liga é resultado do trabalho de 25 anos

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, congratulou-se esta quarta-feira com a atribuição do estatuto de utilidade pública ao organismo e destacou o trabalho dos seus antecessores ao longo de 25 anos.

"Concretizou-se uma antiga aspiração. [...] É o resultado do trabalho iniciado há cerca de 25 anos e que teve o sério empenho dos vários presidentes da Liga, como o Major Valentim Loureiro, Manuel Damásio, Jorge Nuno Pinto da Costa, Hermínio Loureiro, Fernando Gomes, Mário Figueiredo e Luís Duque", escreveu Pedro Proença, na rede social Facebook.

O presidente da LPFP refere que o organismo, que gere as competições profissionais de futebol, tem pela frente novos desafios "a começar pela construção da nova sede, que vai permitir à Liga Portugal ter novas valências para consolidar o futuro e manter a aposta na formação".

Pedro Proença elege a "credibilidade, o talento, o espetáculo e a agregação" como os valores que têm norteado o trabalho da LPFP e assume o compromisso de "continuar a apostar em projetos de Responsabilidade Social e na cooperação com as mais diversas entidades na procura das melhores soluções para o futebol profissional".

A declaração de utilidade pública da LPFP foi publicada em Diário da República na sexta-feira, pelas "relevantes atividades de interesse geral no âmbito da promoção do desporto".

Segundo a declaração de utilidade pública, a LPFP tem conseguido esses desígnios "através da organização e regulamentação das provas desportivas do futebol profissional, designadamente da Liga NOS, 2.ª Liga e da Taça da Liga".

Assinado em 20 de outubro pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, o despacho 10902/2020 realça a promoção de "soluções adequadas aos problemas diagnosticados" no futebol e as ações de formação e responsabilidade social promovidas.