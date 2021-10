Pedro Proença e o cartão do adepto: «Temos de criar condições para que não haja um divórcio do público com os estádios»

À margem do jogo de Portugal com o Luxemburgo, Pedro Proença foi questionado sobre o cartão do adepto.





"A Liga Portugal teve um papel preponderante na questão da discussão do cartão do adepto e, efetivamente, na altura colocámos algumas questões. Temos de parar e refletir sobre a forma como está a ser implementado. Estaremos todos alinhados na filosofia que estava subjacente, mas a implementação tem sido difícil. Temos de reflectir sobre este cartão e encontrar a melhor solução. O governo, FPF, clubes e Liga têm de perceber que esta a lei do combate à violência é uma guerra transversal, mas temos de criar condições para que não haja um divórcio do publico com os estádios", disse o presidente da Liga Portugal em declarações à RTP.