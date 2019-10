Pedro Proença e o golo do FC Porto na Luz em 2012: «Se tivesse VAR não tinha cometido esse erro»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal e antigo árbitro internacional, assumiu que o golo de Maicon no estádio da Luz, no clássico da época 2011/12, que valeu a vitória dos dragões (3-2) foi mal validado."Se tivesse VAR, de certeza absoluta que não tinha cometido esse erro", disse Pedro Proença respondendo à pergunta do jornalista Pedro Pinto, "se fosse hoje anulava o golo do Maicon?", durante o congresso da CIP (Confederação Empresarial de Portugal), a decorrer no Estoril.Durante a sua apresentação, o presidente da Liga falou da importância da indústria do futebol na economia do país, com receitas anuais de 600 milhões de euros e o pagamento de 24M de impostos.Sublinhando que a indústria do futebol não é apenas "uma área de lazer" pois é o setor de atividade mais reconhecido no planeta, o dirigente deu como exemplo: "Na época 17/18 as SAD dos vários clubes tinham mais de dois mil postos de trabalho."