Pedro Proença eleito presidente da European Leagues

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, foi esta quarta-feira formalmente nomeado presidente da Associação de Ligas Europeias até ao fim do atual mandato, em 2025, informou o organismo, em comunicado.A nomeação de Pedro Proença ocorreu durante uma assembleia geral extraordinária e implica a designação do líder da LPFP como representante da associação no Comité Executivo da UEFA, que será ratificada no próximo congresso do organismo regulador do futebol europeu, em 08 de fevereiro de 2024, em Paris.A LPFP anunciou, em 20 de novembro, que Pedro Proença, de 53 anos, tinha sido nomeado presidente da Associação de Ligas Europeias, que reúne 40 ligas profissionais, representando mais de mil clubes, provenientes de 34 países europeus, e era gerida há dois anos por uma Comissão Executiva.Presidente da LPFP desde julho de 2015, Pedro Proença disse, na altura, não admitir que a liderança do organismo continental o desvie "um milímetro" das responsabilidades impostas pelo terceiro mandato consecutivo à frente da Liga de clubes.A LPFP apontou como principais desafios de Pedro Proença a estabilização da Associação de Ligas Europeias, a implementação do processo de revisão estatutária e a definição do perfil para a eleição do próximo presidente, em 2025, assim como colocar a agenda da organização no topo das prioridades.Com sede em Nyon, na Suíça, a EL foi fundada em 6 de junho de 2005, então por 14 Ligas de países europeus.O sueco Lars-Christer Olsson presidiu às Ligas Europeias até 26 de março de 2021, altura em que foram eleitos 13 membros para a 'board' do organismo, entre os quais Proença.