Pedro Proença enaltece qualidade dos embaixadores José Mourinho e Jorge Jesus

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, considerou esta quarta-feira ser reconhecida a capacidade de José Mourinho para um novo desafio, no dia em que foi anunciado como treinador do Tottenham.

"Tenho a certeza absoluta das capacidades que ele terá para mais este desafio. É um dos grandes embaixadores do futebol português, da Liga Portugal, também foi treinador nas nossas competições, foi aqui que ele verdadeiramente começou o seu trabalho", salientou Pedro Proença, à margem de uma cerimónia da Liga.

O dirigente enalteceu a capacidade do país e do futebol português em gerar talento, garantindo ser também esse o ADN da Liga Portugal e manifestou o desejo de maiores felicidades a Mourinho, que regressa a Inglaterra.

O treinador português, que estava no desemprego há quase um ano, depois de sair do Manchester United, é o sucessor do argentino Maurício Pochettino no comando do Tottenham, comunicou hoje o 14.º classificado da Liga inglesa de futebol.

José Mourinho notabilizou-se ao serviço do FC Porto, com as conquistas da Taça UEFA e da Liga dos Campeões, êxitos que catapultaram o português para um percurso de êxitos em Inglaterra, com o Chelsea, Itália, com o Inter de Milão, e Espanha, com o Real Madrid.

No seu regresso a Inglaterra volta a ser campeão pelo Chelsea, mas acaba por sair em dezembro de 2015, e em 2016/17 vincula-se ao Manchester United, no qual ganha apenas uma supertaça e uma Taça da Liga inglesa, sendo despedido em dezembro de 2018.

Além de Mourinho, Pedro Proença deixou também elogios a Jorge Jesus, outro treinador português na ribalta, que pode nos próximos dias conquistar com o Flamengo a Taça dos Libertadores e também o campeonato brasileiro.

"Muitos duvidavam que em termos internacionais era capaz de o fazer, e está a fazê-lo como ninguém, para mim não é nenhuma surpresa, noutros patamares cruzei-me com ele, tenho a certeza que no final desta temporada ele será coroado pela capacidade que tem", disse o presidente da Liga.