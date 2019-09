Pedro Proença: «Equilíbrios dos horários é uma equação difícil»

Pedro Proença defendeu esta quinta-feira a calendarização dos jogos da Liga das críticas pelos horários tardios do início das partidas."Já foram tomadas medidas para promover os equilíbrios entre quem detém os direitos televisivos e a nossa vontade de incrementar a presença de adeptos nos estádios, assim como defender os clubes que participam nas provas internacionais. Estes equilíbrios são uma equação difícil. Já houve diversos jogos às 11 horas, mas esta diversificação tem de ser feita de forma equilibrada. A questão das 72 horas limita-nos mas queremos ocupar todas as slots disponíveis. Temos ainda de considerar estamos no período de verão, com o calor e a nossa defesa da condição física dos atletas", considerou o presidente da Liga de Clubes, durante a Soccerex, em Oeiras.O novo modelo competitivo europeu é uma ideia "abandonada". "Este novo modelo ia matar as pequenas e médias ligas, no qual está inserido a portuguesa. Íamos estar vedados às competições europeias e com uma distribuição de dinheiro com mais para quem recebe mais e menos para os demais. A Liga sempre se mostrou contra as alterações e para nós, esse modelo está abandonado".Tema em debate foi a questão dos direitos televisivos. "Falta uma ação concertada. Não podemos ter toda a Europa a uma velocidade e Portugal em sentido contrário", lamentou.