Pedro Proença marcou presença no Comité de Futebol da UEFA

Pedro Proença esteve presente esta terça-feira no Comité de Futebol da UEFA para discutir e trocar ideias relacionadas com as leis de jogo (nomeadamente a utilização do VAR), o mercado de transferências de jogadores e os programas de desenvolvimento do futebol, entre outros.





A reunião decorreu em Nyon, na Suíça, com a presença de figuras bem conhecidas do futebol mundial como os antigos jogadores Luís Fígo, o espanhol Emilio Butragueño e o montenegrino Dejan Savicevic, sendo corrdenada por Giorgio Marchetti, secretário-geral adjunto da UEFA. O encontro serviu para ouvir as várias sugestões dos intervenientes, que serão consideradas nas futuras propostas de alteração aos modelos competitivos das provas organizadas pela UEFA.No final do Comité, Pedro Proença destacou a importância da iniciativa para o futuro do futebol no contexto europeu. "Este foi um encontro importante para os membros do Comité ouvirem algumas ideias sobre aquilo que poderá ser o futebol europeu no futuro", explicou o presidente da Liga Portugal.