Pedro Ribeiro espera Sporting "forte": «É sempre um candidato ao título»

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, afirmou este sábado que espera um Sporting "forte" no jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, considerando que os leões, independentemente do momento, são "sempre um candidato ao título".

Em conferência de imprensa de antevisão ao confronto com o Sporting, Pedro Ribeiro sublinhou que o Belenenses SAD quer impor o seu jogo e ser "mais competente" que o adversário, com humildade e com o objetivo de vencer.

"Sei que vamos apanhar um Sporting que, nos últimos sete jogos, venceu cinco. Sabemos que vamos apanhar um Sporting forte. Quer se queira ou não, é sempre um candidato ao título. Passa por respeitá-los e impor o nosso jogo, sabendo das dificuldades do mesmo. As dificuldades são para ambas as equipas", analisou.

Pedro Ribeiro, que substituiu Silas no comando técnico dos azuis após a quinta jornada da Liga NOS, desvalorizou o conhecimento que o atual treinador 'leonino' possa ter do seu plantel e utilizou a história para explicar o poderio do oponente.

"Estamos a falar de um dérbi histórico, em que a equipa adversária tem mais de o dobro de vitórias. Nos últimos cinco jogos disputados, o Sporting venceu quatro, o outro foi um empate. O Sporting marcou 16 golos, o Belenenses seis. A dificuldade é grande, mas é um jogo como outro qualquer. Vamos fazer o nosso melhor, estamos preparados e confiantes", expressou.

O guarda-redes Koffi e o lateral direito Diogo Calila, com roturas musculares da coxa esquerda, o lateral esquerdo Francisco Varela, a contas com uma luxação do ombro esquerdo, e o central Gonçalo Silva, que sofreu um traumatismo e entorse do joelho direito, juntaram-se a Eduardo Kau no boletim clínico do Belenenses SAD, mas Pedro Ribeiro assegurou que o plantel foi construído "para dar resposta" à vaga de lesões na defesa.

"As lesões são uma infelicidade que ninguém quer. Todos sentimos as dores uns dos outros. É algo que não nos agrada. Nenhum treinador no mundo quer que isso aconteça. Quando estão todos disponíveis, a equipa é mais forte. Mas não nos escondemos disso e tem de ser encarado com naturalidade", ressalvou.

Apesar das ausências de peso na defesa, Pedro Ribeiro afirmou que o Belenenses SAD joga sempre "com o mesmo estilo de jogo", independentemente do adversário, mas não abriu o jogo sobre se irá apostar na experiência de Silvestre Varela e Marco Matias para este duelo.

"Quem nos tem analisado e visto os nossos jogos, acho que repara que jogamos sempre da mesma forma, independentemente do adversário. Jogamos sempre com o mesmo estilo de jogo, respeitando a identidade do clube", disse, acrescentando: "Não é o Silvestre [Varela] ou o Marco [Matias] ou algum jogador em particular. É a equipa que tem de resolver os problemas e a equipa é composta por jogadores. Cada jogador acrescenta algo à equipa".

O Belenenses SAD, 13.º classificado, com 11 pontos, defronta o Sporting, quarto, com 17, no domingo, às 18h30, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.