Pedro Santos relata experiência na MLS: «Fizemos uma 'bolha' na Disney e correu tudo bem»

Pedro Santos, jogador do Columbus Crew, analisou esta quinta-feira os efeitos da pandemia de Covid-19 no campeonato norte-americano e falou sobre o seu caso, tendo testado positivo na última semana da temporada 2019/2020 da MLS.





"Foi um período complicado. A pandemia arrancou quando começámos a época, ao 3º jogo. Foi um momento de incerteza, falava-se que o campeonato ia acabar e que não iríamos jogar esta época. Mas chegaram à conclusão que era preciso fazer algo porque era uma perda enorme para a Liga. Fizeram um minitorneio, essa bolha na Disney... muito bem organizada, acabou por correr tudo bem. Depois houve condições para retomar o campeonato e acabámos por o vencer", revelou o futebolista na FuteCOM, iniciativa que decorreu no Estádio Municipal de Leiria, patrocinada pela Liga de Clubes."Na bolha tínhamos um centro de testes para todas as equipas e para podermos treinar em conjunto, tínhamos de testar dia sim dia não. Houve equipas que chegaram à bolha com 10/14 casos, como Dallas e Nashville, de estados que não fecharam. No Columbus tivemos um caso, não podíamos sair do quarto do hotel, onde comíamos. Mas podíamos treinar com a equipa e assim foi, sem problemas. Quando regressámos à competição, foi o mesmo protocolo, testes dia sim dia não", sublinhou."No meu caso, testei positivo na última semana da época. Até hoje não voltei a treinar a sério mas o pouco exercício que faço nas férias não senti alterações. Depois de ter recuperado, não voltei a fazer um treino de alta intensidade. Para a MLS, esta época, ainda não sabemos. A Liga está em conversas com o Sindicato de Jogadores para chegarem a acordo e para já a Liga foi atrasada duas semanas, por isso ainda estou de férias. Mas ao certo ainda não sabemos o que vai acontecer", referiu.Quanto aos objetivos para a temporada 2020/2021, Pedro Santos diz que quer chegar novamente à final da MLS: "O campeonato é difícil, as equipas são equilibradas. O facto de não haver descidas acaba por equilibrar a competição, basta ver que todos os anos há um campeão diferente. Há plantéis fortes, o que é bom para as equipas e para os jogadores. Quando assinei pelo Columbus, o meu treinador disse-me que a liga era competitiva e qualquer equipa podia ser campeã. Demorei três temporadas a consegui-lo.""O nível motivacional dos jogadores não se altera pela ausência de adeptos. Quando entramos em campo, queremos é ganhar, e falo por mim, que gosto de sentir o ambiente do estádio, do calor dos adeptos. O foco é lutar e sair no final com os três pontos."