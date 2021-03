Pepíssimos

Depois do que se passou a meio da semana, não há maneira de não falar da exibição desumana que o Pepe fez em Turim. É que o homem tem 38 anos o que, para o mundo do futebol, digamos que já não caminha para novo. Mas o que eu vi foi um jovem carequinha a comandar uma equipa e a deixar tudo em campo. Que venham mais velhadas destes!





O Porto fez em Turim o que muitos sonhavam, especialmente após o resultado da primeira mão da eliminatória. Um feito incrível, mas que vai complicar um pouco a gestão do calendário nacional . É que apesar da distância curta, o Porto não pode deixar fugir o Braga sob pena de não conseguir um acesso direto à Liga dos Campeões na próxima época.Por esta necessidade de dar continuidade ao bom momento de Turim e também um pouco pela capacidade de Sérgio Conceição em motivar a equipa (se ele me mandasse fazer 20 flexões, fazia 30 só para garantir), a minha Odd Triunfal vai para o Porto na receção a Paços de Ferreira. Claramente não será um jogo fácil para o Porto, com o cansaço acumulado e bom futebol do Paços, parece-me que vai ser um jogo ganho na "raça", e nisso, o Porto já mostrou bem o que vale.Fiquem bem com um chi-coração do vosso AI Nossa.