«Põe-te em pé, anão. Estás de joelhos»: Caetano conta o que ouve por ter 1,62 metros

Rui Caetano é conhecido no futebol como "baixinho", fruto da sua altura (1,62 m). O avançado formado no FC Porto, e que se destacou ao serviço do P. Ferreira, admite que é muitas vezes alvo do estereótipo, mas garante que isso nunca o afetou.





"Sinto-me bem com a altura que tenho. Até me chegaram a chamar anão, mas nunca levei isso a mal. Quando jogava fora, os adeptos insultavam-me. Lembro-me de estar junto à bancada, a aquecer, e dizerem-me: ‘Põe-te em pé ó anão. Estás de joelhos’. Mas dava-me vontade de rir. Sempre lidei com isso desde pequenino e nunca levei a mal. Pelo contrário. Os meus colegas chamam-me baixinho e eu até encaro isso de uma forma carinhosa", revela a